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РосСМИ сообщили, что жена Навального улетела из России: что говорят в ее окружении

РосСМИ сообщили, что жена Навального улетела из России: что говорят в ее окружении
17:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram - Юлия Навальная

10 февраля в сети появилась информация о том, что супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия якобы покинула Россию.

Об этом сообщил "Интерфакс", ссылаясь на информированный источник.

По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" во Франкфурт-на-Майне.

В свою очередь сторона защиты Навальной не располагает сведениями о том, что она вылетела в Германию.

Об этом сообщила ее адвокат Светлана Давыдова.

"У меня нет такой информации", - сказала она. Адвокат осужденного по делу "Ив Роше" Алексея Навального Вадим Кобзев также сообщил, что не в курсе отъезда жены его подзащитного за пределы РФ.

При этом на своей странице в инстаграм жена Навального хранит молчание.

Последний пост написан неделю назад, а в сторис висит размещенный почти сутки назад видеоролик.

 

Стоит напомнить, что ранее Навальный был задержан 18 января, сразу после прибытия в Москву. До этого оппозиционер проходил лечение в Германии после отравления в августе 2020 года нервно-паралитическим веществом Новичок. Такой поступок властей привет к массовым акциям протеста по всей стране, в результате которых сотрудниками полиции было задержано рекордное количество человек. В то же время Алексея Навального приговорили к 3,5 годам колонии общего режима в понедельник, 2 февраля.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Германия, Россия, Юлия Навальная.
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