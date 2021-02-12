Птицы попадали на землю мгновенно: момент взрыва во Владикавказе попал на видео

Тому, что может произойти мощный взрыв во Владикавказе на улице Гагкаева, который случился из-за утечки газа, ничего не предвещало.

Об этом можно судить из видео момента взрыва, которое опубликовано в Telegram-канале "Mash".

Судя по кадрам, даже птицы, которые приземлились неподалеку, не почувствовали ничего неладного.

Напомним, во время взрыва во Владикавказе пострадали два человека, один из которых, охранник, находился прямо в эпицентре событий. Помимо этого известно, что во время взрыва в здании был еще один человек - ювелир Зураб, который остался работать на ночь, ему досталось больше.

Как сообщал "Телеграф", ранее среди версий взрыва озвучивали и кислородное охлаждение, которое и стало причиной взрыва, но позже местные власти подтвердили, что причиной ЧП стала именно утечка газа.