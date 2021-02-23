Москва вернулась в прошлый век: под Кремль пришла толпа людей с портретами Сталина и флагами СССР (фото, видео)

В центре Москвы возле Манежной площади во вторник, 23 февраля, собрались около 600 участников протестной акции Компартии РФ (КПРФ).

Об этом сообщает российское издание "МБХ медиа".

"Манежную площадь заранее огородили, выстроившиеся в очередь коммунисты размахивают флагами и скандируют "Пропускай!", - говорится в заметке.

Также издание сообщает, что возле Российской государственной библиотеки стоит цепочка автозаков.

Вместе с тем, в заметке не сообщается, по какому поводу КПРФ проводит 23 февраля протестную акцию.

Коммунисты скандируют «пропускай!». Видео: «МБХ медиа» pic.twitter.com/FSjEWMOdmT

— МБХ медиа (@MBKhMedia) February 23, 2021