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Потерялись во времени: российских врачей поздравили с 8 марта рождественским концертом (видео)

Потерялись во времени: российских врачей поздравили с 8 марта рождественским концертом (видео)
23:17 Вс, 7 Март 2021 Телеграф

Врачей Санкт-Петербургского онкологического центра поздравили с 8 марта рождественской постановкой "Щелкунчика в джазе".

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

"В больнице выступили артисты Михайловского театра… Пока врачи сидели в масках и халатах, артисты в пуантах показывали гибкость на фоне ёлок и подарков — постановка-то рождественская. А праздника много не бывает", - говорится в заметке, сопровождающей видео выступления.

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Как сообщалось, в Украине снова заговорили об актуальности празднования Международного женского дня - 8 марта. В Украине эта дата считается государственным праздником и будет выходным.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 254

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Россия, Врачи, Поздравление, 8 марта, рождественская постановка.
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