Потерялись во времени: российских врачей поздравили с 8 марта рождественским концертом (видео)

Врачей Санкт-Петербургского онкологического центра поздравили с 8 марта рождественской постановкой "Щелкунчика в джазе".

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

"В больнице выступили артисты Михайловского театра… Пока врачи сидели в масках и халатах, артисты в пуантах показывали гибкость на фоне ёлок и подарков — постановка-то рождественская. А праздника много не бывает", - говорится в заметке, сопровождающей видео выступления.

Как сообщалось, в Украине снова заговорили об актуальности празднования Международного женского дня - 8 марта. В Украине эта дата считается государственным праздником и будет выходным.