Российский телеканал "ТНТ" вырезал из эфира Comedy Club шутку о "дворце Путина" (видео)

Российский канал "ТНТ" второй раз попался на политической цензуре.

На сей раз под удар попало выступление комика Павла Воли в эфире телепередачи Comedy Club, пишет издание "Палач".

Воля зачитал монолог о ненависти в интернете, в самом конце которого он упомянул о нашумевшем расследовании о "дворце для Путина" от оппозиционера Алексея Навального.

Полный выпуск был выложен на видеосервисе Premier, который вместе с телеканалом ТНТ принадлежит холдингу "Газпром-Медиа", однако фрагмент о дворце был вырезан с эфира.

Примечательно, что сам Воля в своем выступлении не называл фамилии Владимира Путина, Алексея Навального или Аркадия Ротенберга, который позже заявил, что нашумевший "дворец" - его собственность.

Как сообщалось, 27 февраля на канале "ТНТ" в комедийной передаче "Однажды в России" показали пародию на главных пропагандистов российского ТВ Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина. Вскоре ролик был удален с YouTube и онлайн-кинотеатра Premier.