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Российский телеканал "ТНТ" вырезал из эфира Comedy Club шутку о "дворце Путина" (видео)

Российский телеканал "ТНТ" вырезал из эфира Comedy Club шутку о "дворце Путина" (видео)
Обновлено 19:55 Сегодня Телеграф

Российский канал "ТНТ" второй раз попался на политической цензуре. 

На сей раз под удар попало выступление комика Павла Воли в эфире телепередачи Comedy Club, пишет издание "Палач". 

Воля зачитал монолог о ненависти в интернете, в самом конце которого он упомянул о нашумевшем расследовании о "дворце для Путина" от оппозиционера Алексея Навального

Полный выпуск был выложен на видеосервисе Premier, который вместе с телеканалом ТНТ принадлежит холдингу "Газпром-Медиа", однако фрагмент о дворце был вырезан с эфира. 

Примечательно, что сам Воля в своем выступлении не называл фамилии Владимира Путина, Алексея Навального или Аркадия Ротенберга, который позже заявил, что нашумевший "дворец" - его собственность

Как сообщалось, 27 февраля на канале "ТНТ" в комедийной передаче "Однажды в России" показали пародию на главных пропагандистов российского ТВ Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву и Артема Шейнина. Вскоре ролик был удален с YouTube и онлайн-кинотеатра Premier.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 254

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Владимир Путин, Comedy Club, Павел Воля.
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