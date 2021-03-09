Россия и Китай собрались совместно производить вакцину от коронавируса: что об этом известно

Разработанная китайской компанией "CanSinoBiologics" и российской "Petrovax" вакцина от коронавируса Ad5-nCov проходит третью фазу клинических испытаний, и в РФ уже подана заявка на ее регистрацию.

Об этом сказал "Интерфаксу" посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По словам китайского дипломата, испытания Ad5-nCov уже показали "весьма положительные данные".

Он также сообщил, что производитель вакцины "Спутник V" и китайские предприятия рассматривают вопрос о сотрудничестве по разработке лекарства против коронавируса. Кроме того, Минздрав РФ уже одобрил заявку на регистрацию китайского препарата Azifuding и на начало третьей фазы его клинических испытаний.

15 декабря 2020 года на российских ресурсах появилась информация о вакцинации первых добровольцев вакциной Ad5-nCov. Отмечалось, что после прививки чувствовали они себя хорошо. Всего же участие в исследовании должно было принять более 40 тысяч человек, среди которых 8 тысяч – россияне.

"Петровакс" – российская биофармацевтическая компания полного цикла. Мощности фармацевтического производственного комплекса расположены в Московской области. Предприятие входит в Группу Интеррос. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых страны ЕАЭС, Иран и Словакия.

"CanSinoBIO" занимается исследованиями, производством и коммерциализацией инновационных вакцин для Китая и глобальной безопасности общественного здравоохранения. На сегодняшний день она создала комплекс из 16 вакцин, охватывающих 13 заболеваний, включая глобально инновационную вакцину против вируса Эбола, утвержденную в 2017 году, а также исследовательскую рекомбинантную новую коронавирусную вакцину (вектор аденовируса типа 5).

Как сообщалось, министр кабинета министров Франции Клемент Бон 5 марта обратился к государствам Европейского Союза с просьбой воздержаться от закупок российских или китайских вакцин против COVID-19, если они не одобрены регуляторным органом блока.