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Несмотря на возражения президента: Пашинян сделал ход в деле о военном перевороте в Армении

Несмотря на возражения президента: Пашинян сделал ход в деле о военном перевороте в Армении
Обновлено 08:59 Сегодня Телеграф

10 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян снял с должности главу Генштаба Оника Гаспаряна. При этом президент Армен Саркисян пытался оспорить данное решение, но безрезультатно. В связи с этим в стране снова собираются протесты.

Об этом сообщили на сайте Республики Армения.

Так, глава правительства Армении обратился в Конституционный суд для обжалования закона, который привел к правовому казусу и позволил уволить главу Генштаба.

В сети также показали видео с места проведения акций на улице Демирчяна, на кадрах которого видно палатки, в которых ночевали люди, а также мужчин, которые убирают территорию вблизи этих самых палаток.

На другом видео можно заметить, как один из жителей домов вывесил на балконе плакат со словами: "Никол - предатель".

Стоит напомнить, что 25 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о попытке военного переворота в стране, а также призвал людей выйти на улицу в свою поддержку. В тот же день оппозиционные силы блокировали входы в парламент. В свою очередь на 1 марта в Армении только ужесточились протесты.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Армения, Ереван, Никол Пашинян.
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