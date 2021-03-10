Продолжу службу: отставной глава Генштаба Армении ответил Пашиняну

После того как премьер-министр Армении Никол Пашинян снял с должности главу Генштаба Оника Гаспаряна, последний сообщил, что считает этот процесс антиконституционным и все равно продолжит работать.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "Баграмян 26".

Экс-глава Генштаба обратится в суд из-за данного увольнения. Президент Армен Саркисян также обратился в суд для обжалования закона, позволившего совершить данные действия премьеру.

В то же время он также считает, что Пашиняну нужно в отставку.

По мнению оппозиции Гаспарян остается начальником Генштаба страны несмотря на заявление Пашиняна.

Со слов представителя оппозиционного "Движения спасения родины" Гегама Манукяна, для них в приоритете Конституция, но в ней нет механизмов освобождения главы Генштаба с должности до окончания 5 лет нахождения на посту.

Стоит напомнить, что ранее, 25 февраля Пашинян призвал людей выйти на митинги в его поддержку опасаясь военного переворота в стране. В свою очередь протесты продолжаются и 10 марта, а 1 марта они ужесточились.