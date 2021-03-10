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Россию ждут перемены, но это будет драматично – Шендерович

Россию ждут перемены, но это будет драматично – Шендерович
15:32 Сегодня Телеграф DW

Изменений в России стоит ожидать в ближайшем историческом будущем, но они пройдут не по какому-то из европейских сценариев, а по драматичному – на смену путинским "либералам" придут циничные популисты.

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Возвращаюсь к способу изменений. Он, конечно, будет в ближайшем обозримом историческом будущем. К сожалению, он не будет связан ни с каким европейским механизмом. Будет драматично. Во время перемен – и тут не надо быть Вангой – придет очередное поколение демагогов", - сказал публицист.

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Шендерович считает, что следующее поколение демагогов будет, скорее всего, национально-патриотического толка, с псевдосоциалистическим уклоном.

"Внутренняя драма того, что происходит сегодня, связана с тем, что формально та власть, которая экономически существует, – на словах либеральна. Значит, когда начнется обрушение экономического порядка, то первыми пойдут под нож, конечно, экономические либералы. То есть это балласт, который Путин сбросит. Он уже его сбрасывает. Это Белых, Улюкаев. Это ни в коем случае не Кадыров и не Сечин. Это опять будут "либералы, которые все проворовали", уверяю вас", - подчеркнул публицист.

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По его словам, именно на этой волне к власти в России придут очередные популисты, верящие в националистический и социалистический путь развития страны.

"Только не старый откровенный клоун (лидер ЛДПР Владимир – ред.) Жириновский, к нашему счастью, циничный. А "настоящие буйные", по Высоцкому. То есть люди, которые верят в националистический, в социалистический путь. И это может означать уход на новый круг", - отметил Шендерович.

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При этом он не исключил, что такого варианта событий удастся миновать, "В любом случае понятно, что на волне перемен придет не Гавел и даже не Валенса, а что-то гораздо более популистское и циничное".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Россия, Перемены, Социализм, Виктор Шендерович, Популисты, лидералы.
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