Украина может обернуть против Путина его же оружие, считает Шендерович

Одним из вариантов противодействия агрессии России и одновременно урегулирования внутриполитической ситуации для Украины может стать внедрение федерализации, однако не по проекту Кремля.

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Эту тему (президент РФ Владимир – ред.) Путин использовал для отрыва кусков территорий от Украины, чтобы принести ей побольше неприятностей, чтобы отомстить за Майдан, чтобы не допустить своего поражения (хотя оно все равно случилось и продолжает случаться довольно больно для Путина и путинских партнеров в Украине; это все растягивается на годы, но для истории это все один момент). Тема федерализма была внедрена лукавым образом просто для оправдания агрессии, но сама тема никуда не может деться", – сказал он.

При этом публицист призвал "не отдавать ее демагогам и захватчикам".

В этом контексте он выразил мнение, что простым возвращением Крыма и Донбасса на карту Украины историческая проблема не решается и нужно будет решать вопрос сосуществования Украины с этими территориями.