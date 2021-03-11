Вопрос Крыма и Донбасса будет зависеть от деградации экономики России - Шендерович

России придется решать вопрос Крыма и Донбасса и результат будет зависеть от степени деградации экономики страны, однако если россиянам сказать настоящую стоимость этих авантюр Кремля, то итог будет очевиден.

Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" высказал российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Что касается темы Крыма и Донбасса – я полагаю, что все будет зависеть от степени деградации российской экономики и статуса, когда все это изменится. Мы же не знаем, когда это будет. Вернуться в цивилизованный мир на прежних условиях не получится – нужно будет демонстрировать перемену правил игры", - сказал Шендерович.

Он отметил, что в этом смысле темы территориальных приобретений России, темы агрессий появятся одними из первых.

"Точно так же, как Советский Союз ушел из Афганистана вовсе не потому, что осознал что-то, а потому, что это было условием продолжения разговора: кредитов, вступления в клуб… цен на нефть и так далее", - выразил мнение публицист.

Вместе с тем, он отметил, что на том же оккупированном Донбассе "уже есть свои клубы интересов".

"Во-первых, люди боятся отвечать за сделанное и хотели бы сохранять статус-кво, хотели бы гарантий, не хотели бы терять многого. И дальше это будет очень драматичный момент", - прогнозирует Шендерович.

Вместе с тем, он считает, что будущим властям РФ вне зависимости от политических убеждений и декларируемых лозунгов придется как-то выходить из этой ситуации "просто для того, чтобы вернулись кредиты и ушли санкции, чтобы можно было просто жить дальше и иметь поддержку внутри России, которая будет страшно нуждаться в плодах свободного мира"

Шендерович выразил мнение, что широкая российская общественность не знает о той цене, которую платит лично каждый гражданин РФ за "имперские понты" руководства страны.

"А уж когда простому россиянину расскажут о цене Крыма... Я даже не про интересы Украины. Про интересы россиян, буквально карманные, шкурные интересы. Сколько заплачено денег, сколько стоит эта авантюра, сколько мы потеряли, сколько взято из карманов у каждого за понты имперские... Я думаю, скажут: "А давайте-ка мы сейчас совершим этот товарообмен обратный…", - предполагает публицист.