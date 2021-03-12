"Пугающий или шокирующий": YouTube ограничил доступ к пропагандистскому фильму "Крым. Путь на Родину"

Видеохостинг YouTube урезал доступ к пропагандистскому фильму "Крым. Путь на Родину", который снял телеканал "Россия 24" еще в 2015 году. Также сервис поставил плашку с предупреждением.

Об этом сообщил The Insider.

Скриншот данного фильма на YouTube. В предупреждении перед просмотром говорится, что в фильме содержатся "материалы, которые могут напугать или шокировать некоторых пользователей".

Таким образом посмотреть ролик возможно только после ознакомления с предупреждением.

В свою очередь создатель фильма Андрей Кондрашов, который также является главным замом гендиректора ВГТРК на телеканале "Россия 24" сообщил, что видеохостинг не хочет, чтобы "правду" увидели насколько это возможно много людей.

Стоит отметить, что в самом ролике рассказывают о процессе присоединения полуострова к РФ в феврале-марте 2014 года.

Напомним, что ранее по настоянию Роскомнадзора 10 марта замедлили работу соцсети Твиттер на всех смартфонах и на половине стационарных устройств.