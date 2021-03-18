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На видео показали, что стало с медведицей, нападавшей на прохожих в России

На видео показали, что стало с медведицей, нападавшей на прохожих в России
02:31 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео

Медведицу, которая гонялась за людьми в Нижневартовске (Россия) с утра среды, 17 марта, не будут убивать, а отдадут зоозащитникам.

Об этом сообщает URA.RU, где публикуют видео того, как силовики и спасатели ловили медведицу.

На кадрах видно, как полицейские оцепили район, где медведица спряталась от людей. На ее теле видно несколько дротиков от снотворного, которым полицейские и спасатели хотели нейтрализовать животное на какое-то время.

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Вскоре медведицу удалось поймать и посадить в клетку. Вскоре ее отправят на попечение зоозащитникам.

Напомним, утром в среду, 17 марта, бегающий по улицам Нижневартовска медведь, который позже оказался медведицей,  напугал горожан – на одного из них он даже напал,  другим пришлось спасаться от животного на крышах остановок. Медведь долго бегал по городу, пока его не сбил автобус. Животное оказалось не диким, а прирученным  - его держал в клетке один из жителей Нижневартовска.

Как сообщал "Телеграф", ранее на одном из горнолыжных спусков в Румынии произошло ЧП: турист едва не попал в лапы медведя, который преследовал его пока он спускался.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 147

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Россия, Видео, Медведи, Нижневартовк.
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