На видео показали, что стало с медведицей, нападавшей на прохожих в России

Медведицу, которая гонялась за людьми в Нижневартовске (Россия) с утра среды, 17 марта, не будут убивать, а отдадут зоозащитникам.

Об этом сообщает URA.RU, где публикуют видео того, как силовики и спасатели ловили медведицу.

На кадрах видно, как полицейские оцепили район, где медведица спряталась от людей. На ее теле видно несколько дротиков от снотворного, которым полицейские и спасатели хотели нейтрализовать животное на какое-то время.

Вскоре медведицу удалось поймать и посадить в клетку. Вскоре ее отправят на попечение зоозащитникам.

Напомним, утром в среду, 17 марта, бегающий по улицам Нижневартовска медведь, который позже оказался медведицей, напугал горожан – на одного из них он даже напал, другим пришлось спасаться от животного на крышах остановок. Медведь долго бегал по городу, пока его не сбил автобус. Животное оказалось не диким, а прирученным - его держал в клетке один из жителей Нижневартовска.

Как сообщал "Телеграф", ранее на одном из горнолыжных спусков в Румынии произошло ЧП: турист едва не попал в лапы медведя, который преследовал его пока он спускался.