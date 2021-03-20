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В РФ полицейского выселяют из служебной квартиры за поддержку Навального (видео)

В РФ полицейского выселяют из служебной квартиры за поддержку Навального (видео)
01:31 Сегодня Телеграф

В России выселяют из служебной квартиры бывшего майора полиции из Курска Руслана Агибалова, записавшего ролик в поддержку заключенного оппозиционера Алексея Навального. Офицер был уволен после публикации этого видео.

Об этом сообщает "7х7" со ссылкой на иск управления МВД по Курской области, который появился в картотеке Промышленного районного суда.

По словам самого Агибалова, информация о выселении была вручена ему 12 марта по решению его бывшего руководства МВД по Курской области. Покинуть помещение офицер должен был до 17 марта.

 Выселятся Агибалов не хочет, так как планирует восстановится в рядах полиции.

 "Какой смысл мне выселяться, если сейчас идет суд о восстановлении меня на службе? Если меня восстановят, что потом? Они сказали, что в таком случае дадут другую квартиру, если что. Но я долго работал и знаю, как дела делаются в этом элитном ведомстве", - отметил офицер.

Суд по делу об увольнении полицейского состоится 25 марта.

Напомним, после задержания Алексея Навального по всей России начались масштабные акции протестов, в ходе которых было задержано рекордное число демонстрантов.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Полиция, Курск, Алексей Навальный, Руслан Агибалов.
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