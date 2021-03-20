А из нашего окна цепь омоновцев видна: путинскую Россию описали метким четверостишием

Пользователи Твиттера описали Россию при Путине в забавных стихах.
Соответствующий пост обнародован в профиле пользователя по никнеймом "декабристка".
— А у нас в квартире обыск, а у вас?
— А у нас мордоворот, вот.
— А из нашего окна цепь омоновцев видна!
— А из нашего окошка только автозак немножко.
— декабристка (@LoraSuslova) March 19, 2021
В комментариях к записи другие пользователи сети тоже решили поделиться собственными наблюдениями о ситуации в стране.
Осудили Митеньку
За ходьбу на митинги
И дружку его Серёже
Срок монтируется тоже.
Дали десять суток Пете
за участие в пикете
Двух подружек, двух Наташ
Привлекли за шпионаж
Трансвеститу Толику —
Год за гей-символику
Штраф впаяли тёте Насте
За неуваженье власти
pic.twitter.com/f9yyn9gQUF
— Птиц Перелётный (@tsipor_dror) March 19, 2021
Как сообщалось ранее, в оккупированном Донецке в стихах расписали ситуацию с жизнью в т.н. "республике".
Напомним, в Донецке жители не имеют возможности получить доступ к привычным ранее прелестям цивилизации. Даже за одеждой им приходиться ездить в российский Таганрог.