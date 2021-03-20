А из нашего окна цепь омоновцев видна: путинскую Россию описали метким четверостишием

Пользователи Твиттера описали Россию при Путине в забавных стихах.

Соответствующий пост обнародован в профиле пользователя по никнеймом "декабристка".

— А у нас в квартире обыск, а у вас?

— А у нас мордоворот, вот.

— А из нашего окна цепь омоновцев видна!

— А из нашего окошка только автозак немножко. — декабристка (@LoraSuslova) March 19, 2021

В комментариях к записи другие пользователи сети тоже решили поделиться собственными наблюдениями о ситуации в стране.

#всписнулось Осудили Митеньку

За ходьбу на митинги

И дружку его Серёже

Срок монтируется тоже.

Дали десять суток Пете

за участие в пикете

Двух подружек, двух Наташ

Привлекли за шпионаж

Трансвеститу Толику —

Год за гей-символику

Штраф впаяли тёте Насте

За неуваженье власти

pic.twitter.com/f9yyn9gQUF — Птиц Перелётный (@tsipor_dror) March 19, 2021

Как сообщалось ранее, в оккупированном Донецке в стихах расписали ситуацию с жизнью в т.н. "республике".

Напомним, в Донецке жители не имеют возможности получить доступ к привычным ранее прелестям цивилизации. Даже за одеждой им приходиться ездить в российский Таганрог.