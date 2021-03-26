МИД РФ отреагировал на санкции Украины против российских СМИ

В России обвинили Украину в "нарушении свободы слова" после запрета на вещание ряда российских СМИ.

Об этом во время брифинга рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение СНБО от 23 марта. Ее заявление размещено на сайте МИД России.

"Мы расцениваем подобные шаги как идущие вразрез с основополагающими принципами обеспечения свободы слова и плюрализма мнений, а также не соответствующие духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - сказала она.

Вместе с тем в российском МИД заговорили о попытках властей Украины "установить цензуру", "зачистить информационное пространство от неугодных медиа" и о "дискриминации русскоязычных граждан".

Помимо того Захарова упрекнула ЕС, ОБСЕ и ООН в отсутствии реакции и "двойных стандартах".

Напомним, Роскомнадзор пригрозил социальной сети Twitter полной блокировкой на территории России.

10 марта РКН уже попытался замедлить работу соцсети, однако вместе с нею перестали открываться сайты Кремля, правительства РФ и самого Роскомнадзора.