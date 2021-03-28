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Путин оправдался за тайную вакцинацию

Путин оправдался за тайную вакцинацию
Обновлено 15:43 Сегодня Телеграф

Российский президент Владимир Путин поделился с журналистами подробностями своей вакцинации от коронавируса. При этом он объяснил, почему делал прививку не на камеру.

По словам главы Кремля, первое время он чувствовал небольшой дискомфорт. Также Путин отказался на несколько дней от занятий спортом. Однако принимал контрастный душ.

Об этом всем президент РФ рассказал в эфире телеканала "Россия 1.

Путин не пожелал делать прививку перед камерами журналистов, в отличие от большинства мировых лидеров, которые тем самым побуждали население следовать своему примеру.

"Мы разве что, с вами должны обезьянничать? Что ли, обязательно делать так, как кто-то где-то делает?", - заявил президент северного соседа.

Он также указал, что перед камерами всегда можно показать имитацию прививки, уколов физраствор, кефир или апельсиновый сок.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал прививку от COVID-19 индийской вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). Позже в российских СМИ часть эфира посвятили обсуждению его волос на груди.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Владимир Путин, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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