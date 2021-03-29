История с нападением на сотрудника консульства Украины в Санкт-Петербурге получила скандальное продолжение

История с нападением 19 февраля в Санкт-Петербурге на сотрудника Генерального консульства Украины получила позорное продолжение.

Об этом в своем Telegram-канале в понедельник, 29 марта, рассказал журналист Игорь Соловей.

"Так вот эта история имеет продолжение: пострадавший комендант оказался еще и должным государству Украина - с подачи бухгалтера консульства с пограничника ... вычислили из зарплаты 93 доллара!", - написал журналист.

По его словам, эта сумма была вычтена из зарплаты пограничника за те дни, которые пострадавший находился не на рабочем месте (по очевидным и понятным причинам), а в местной больнице после ранения его ножом.

"Бухгалтер просто так решил. Может он просто засиделся в теплом кабинете и начал разделять идеи "русского мира"?", - добавил Соловей.

Как сообщалось, 19 февраля в Санкт-Петербурге 34-летний мужчина с ножом напал на сотрудника Генерального консульства Украины. Он набросился на охранника, а потом остался ждать полицию.

Как сообщал "Телеграф", российские дипломаты попали в скандал во Франции: водитель консула РФ в Страсбурге организовал ОПГ, воровавшую велосипеды, которые они прятали на территории консульства России, а затем там же и продавали.