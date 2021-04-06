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"Скоро взаимности не останется места": у Путина прокомментировали разрыв связей с Украиной

"Скоро взаимности не останется места": у Путина прокомментировали разрыв связей с Украиной
00:24 Сегодня Телеграф

В России начали лить "крокодильи слезы" по поводу разрыва дружеских отношений с Украиной. Спикер президент РФ Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил соболезнования Кремля о такой ситуации, передает ТАСС.

"Мы скоро, наверное, с Украиной уже дойдем до такого уровня взаимоотношений, для взаимности больше не останется места - ни для первых шагов, ни для шагов на основе взаимности. Мы разорвем вообще все, что есть. Это плохо ", - заявил пресс-секретарь главы Кремля.

По словам чиновника, подобные новости можно воспринимать лишь с глубоким огорчением.

Перед этим Песков высказал свои мысли по поводу передвижения российских войск у границы с Украиной. Все это личное дело Москвы, так как маневры проходят на российской территории. Позже Песков еще раз высказался о маневрах, уточнив, что действия российской армии не представляют угрозу для Украины.

А тем временем, в субботу, 3 апреля, российские оккупанты убили еще одного украинского военнослужащего. Боец погиб в районе населенного пункта Шумы Донецкой области.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Украина, Война, Дмитрий Песков.
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