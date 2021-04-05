Переброска российских войск к границам: у Путина оценили вероятность наступления на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который ранее высказался о том, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют в войне на Донбассе, продолжает нагловрать, утверждая, то никакой угрозы в контексте военного наступления для Украины не несут.

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины", - сказал он.

В то же время он настаивает на том, что Россия "очень внимательно относится к своей собственной безопасности" и будет стоять на этой позиции и дальше.

"Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", - добавил Песков.

Как сообщает "Телеграф", Беларусь продолжает проводить военные учения в Брестской области. С 2 по 16 апреля запланирован полевой выход отдельного танкового батальона со средствами усиления.