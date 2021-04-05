Путин разрешил себе баллотироваться в президенты еще два раза, хотя раньше был против этого (видео)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ему выдвигать свою кандидатуру на выборах еще дважды и, в теории, остаться на этом посту до 2036 года.

Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом предусмотрено, что президент России не может занимать эту должность более двух сроков, но вместе с тем этот запрет не учитывает сроки президентов, которые избирались до 2020 года.

Таким образом Путин или Дмитрий Медведев могут занимать пост главы РФ еще по два срока.

Так называемое "обнуление" является частью комплекса поправок в конституцию, голосование по которым состоялось летом 2020 года.

В сети тем временем напомнили о том, как Путин резко высказывался о возможности занимать пост президента более двух сроков подряд.

Владимир Путин подписал закон о праве Владимира Путина претендовать ещё на два президентских срока. pic.twitter.com/kv4wIqwk7u — Մιtαuskαs (@A_Vit_) April 5, 2021

Другие пользователи сети тоже высказали свое негодование:

Как сообщалось ранее, пресс-служба Путина допустила промах и показала его фото "без фильтров".