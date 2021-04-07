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В РФ продолжают охоту на соцсети: суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за отказ снимать публикации

В РФ продолжают охоту на соцсети: суд оштрафовал TikTok на 2,6 млн рублей за отказ снимать публикации
02:33 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Российский суд обязал выплатить штраф соцсети TikTok в размере 2,6 млн. рублей по причине призывов участвовать в протестах поддерживающих оппозиционера Алексея Навального.

Об этом 6 апреля сообщили Deutsche Welle.

Судья Таганского районного суда в Москве признал ТикТок виновной в не удалении контента призывающего подростков выходить в конце января на протесты поддерживающие Навального.

Стоит отметить, что совсем недавно Роскомнадзор угрожал соцсети Твиттер повсеместной блокировкой на российских территориях в случае неудаления "запрещенного контента". При этом, 2 апреля суд также обвинил соцсеть Твиттер в совершении похожего нарушения и оштрафовал ее на 8,9 млн. рублей. 

Напомним, что 2 апреля спикер МИД РФ Захарова намекнула, что YouTube в России могут заблокировать.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, TikTok.
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