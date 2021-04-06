Путин сошел с ума и будет воевать? Россия собирается массово принимать беженцев с Донбасса

Россияне на границе с Украиной опрашивают местные социальные службы, сколько те могут принять беженцев.

Об этом написал в Фейсбук журналист Игорь Соловей.

"В приграничных районах Ростовской области российский МЧС осуществляет опрос среди объектов социальных служб (дома культуры, санатории и тп) - им задают вопрос "сколько можете принять беженцев из Украины?", - написал он.

По его словам, в последний раз такие вопросы там задавали в 2014 году.

Как сообщалось ранее, в России анонсировали начало контрольной проверки готовности армии. По данным Минобороны РФ, в апреле войска проведут около 4 тысяч учений разного масштаба.

Вместе с тем, в сети появилась информация о том, что Россия перебрасывает к границам Украины бронетехнику и войска из Кемеровской области.

На фоне этого, Вооруженные силы Украины объявили сборы подразделений территориальной обороны в приграничных участках страны.