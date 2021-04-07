В деле о депортации оскандалившихся украинок из Дубая нашли странный момент

После обнаженной фотосессии в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) группа задержанных девушек будет депортирована в скором времени.

Об этом сообщили в пресс-службе Дубая.

Согласно данным пресс-службы, в прокуратуре уже окончили расследование по делу скандальной фотосессии, противоречащей законам ОАЭ. В свою очередь девушек, которые участвовали в фотосессии решено было депортировать из страны. Остальные детали в представительстве отказались комментировать.

В агентстве "АР" подчеркнули, что быстрая депортация для Дубая это довольно редкий случай и обычно подобные проблемы решаются в судебном порядке с последующей депортацией.

Примечательно, что данный казус произошел да несколько дней до начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Напомним, что из задержанных из-за фотосессии моделей 11 были украинками, а 8 россиянками, при том, что в посольстве РФ опровергли информацию, что девушки были и из РФ.