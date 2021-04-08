Тупиковая и тупая политика: у Путина ответили хамством на слухи о новых санкциях США против РФ

В России отреагировали на информацию о грядущих новых санкциях со стороны Вашингтона против российских компаний и ближайшего окружения Владимира Путина. Министр иностранных дел Сергей Лавров высказал позицию Кремля по данному вопросу.

Ответил Лавров в грубой манере, привычной для российских дипломатов. Чиновник назвал американскую политику санкций "тупиковой", а сам подход "тупым", сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал в четверг, 8 апреля, после встречи с вице-премьером Казахстана, главой МИД Мухтаром Тлеуберди.

"Это абсолютно тупиковая линия США в отношении России - тупиковая, может быть, даже тупая - которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", - отметил глава МИД РФ.

Он также указал на то, что США и их союзники являются ненадежными партнерами, которые меняют вою позицию в зависимости от того "с какой ноги они встают с утра".

После этого Лавров перешел к прямым угрозам, заявив, что Кремль будет реагировать на любые недружественные шаги со стороны Белого дома.

Напомним, Администрация президента США Джо Байдена готовит санкции с целью прекратить строительство российского газопровода "Северный поток-2".