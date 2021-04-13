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Остались только дымящиеся руины: последствия пожара на фабрике в Питере сняли с воздуха

Остались только дымящиеся руины: последствия пожара на фабрике в Питере сняли с воздуха
14:34 Сегодня Телеграф Фото: telegram - Lshot

Пожар в Питере на "Невской мануфактуре" мог быть из-за поджога или короткого замыкания. В сети показали кары последствий инцидента.

Об этом сообщили 13 апреля в Телеграм-канале LIFE SHOT.

По предоставленным данным, возгорание началось на верхних этажах, в помещениях производства резиновых лодок.

Большую роль также сыграло то, что проблемы с пожарной безопасностью на предприятии были еще с 2018 года, поскольку неизвестные работники срезали пожарные гидранты и распределители воды в коридорах. С того времени владельцы мануфактуры ничего не сделали.

Так, во время пожара системы пожаротушения не сработали и спасателям пришлось 3,5 часов искать способ набрать воду в машины.

Невская мануфактура сгорела в Питере - выяснилось, почему случился пожар

Версии произошедшего две: первой считают короткое замыкание, второй же поджог.

В правоохранительных органах возбудили уголовное дело и задержали гендиректора "Невской мануфактуры" и его заместителя. Им будут предъявлены обвинения, поскольку они знали, что на момент предыдущей проверки в здании нашли нарушения.

Из-за пожара погиб один пожарный и пострадали трое человек.

Видео с места событий:

Напомним, что ранее, 20 марта, в Москве загорелся Измайловский кремль.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Пожар, Россия, Санкт-Петербург.
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