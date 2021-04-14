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Убийство криминального авторитета в фитнес-клубе: появились данные о стрелявшем

Убийство криминального авторитета в фитнес-клубе: появились данные о стрелявшем
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Мужчина, который убил криминального авторитета Альберта Рыжего раньше уже был осужден за убийство.

Об этом 14 апреля сообщили в Телеграм-канале "112".

Согласно предоставленным данным, задержанный Матлаб Султанов в 2008 году, во время семейной ссоры зарезал свою сестру Парвану Гусейналиеву. При этом, мужу родственницы, который пытался остановить его, тот отрезал ухо.

Убийство Альберта Рыжего в ЖК Алые паруса в Москве показали на видеозаписи 

В последнее время Султанов проживал в Москве без официальной регистрации.

На данный момент в полиции устанавливают, кто заказал убийство авторитета, исполнителя допрашивают.

Видео с убийцей "вора в законе":

Напомним, что ранее в полиции рассказали, почему произошло убийство 20-летнего темнокожего Данте Райта полицейским в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота (США), приведшее к общественным беспорядкам.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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