Убийство криминального авторитета в фитнес-клубе: появились данные о стрелявшем

Мужчина, который убил криминального авторитета Альберта Рыжего раньше уже был осужден за убийство.

Об этом 14 апреля сообщили в Телеграм-канале "112".

Согласно предоставленным данным, задержанный Матлаб Султанов в 2008 году, во время семейной ссоры зарезал свою сестру Парвану Гусейналиеву. При этом, мужу родственницы, который пытался остановить его, тот отрезал ухо.

В последнее время Султанов проживал в Москве без официальной регистрации.

На данный момент в полиции устанавливают, кто заказал убийство авторитета, исполнителя допрашивают.

Видео с убийцей "вора в законе":

Напомним, что ранее в полиции рассказали, почему произошло убийство 20-летнего темнокожего Данте Райта полицейским в городе Бруклин-Сентер в штате Миннесота (США), приведшее к общественным беспорядкам.