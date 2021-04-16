За реализацию "антироссийского курса": РФ запретила въезд в страну ряду топ-чиновников США (список)

Россия запретила въезд в страну ряду американских топ-чиновников.
Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Всего в списке 8 человек:
В сообщении указывается, что эти люди причастны к реализации "антироссийского курса". В ведомстве также обвинили США в создании "осложнений беспрецедентного характера" из-за чего было "принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры".
Как сообщалось ранее, 15 апреля стало известно, что Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. В нем также шла речь о высылке 10 российских дипломатов из США.
После этого в МИД РФ заговорили о готовящемся "решительном отпоре". А 16 апреля стало известно, что Россия намерена выдворить из страны 10 американских дипломатов.