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За реализацию "антироссийского курса": РФ запретила въезд в страну ряду топ-чиновников США (список)
За реализацию "антироссийского курса": РФ запретила въезд в страну ряду топ-чиновников США (список)

За реализацию "антироссийского курса": РФ запретила въезд в страну ряду топ-чиновников США (список)

За реализацию "антироссийского курса": РФ запретила въезд в страну ряду топ-чиновников США (список)
22:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия запретила въезд в страну ряду американских топ-чиновников. 

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ

Всего в списке 8 человек: 

  • Мэррик Гарланд - генеральный прокурор Соединенных Штатов;
  • Майкл Карвахаль - директор Федерального бюро тюрем; 
  • Алехандро Майоркас - министр внутренней безопасности;
  • Сьюзан Райс - советник Байдена по внутренней политике;
  • Кристофер Рэй - глава ФБР;
  • Эврил Хейнс - глава Нацразведки.
  • Джон Болтон - помощник президента по вопросам национальной безопасности в администрации Трампа;
  • Роберт Вулси - бывший глава ЦРУ 

В сообщении указывается, что эти люди причастны к реализации "антироссийского курса". В ведомстве также обвинили США в создании "осложнений беспрецедентного характера" из-за чего было "принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры". 

Как сообщалось ранее, 15 апреля стало известно, что Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. В нем также шла речь о высылке 10 российских дипломатов из США. 

После этого в МИД РФ заговорили о готовящемся "решительном отпоре". А 16 апреля стало известно, что Россия намерена выдворить из страны 10 американских дипломатов. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Россия, Санкции.
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