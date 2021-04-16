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Спустя два дня после разговора с Байденом Путин выгоняет из России 10 дипломатов США

Спустя два дня после разговора с Байденом Путин выгоняет из России 10 дипломатов США
19:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Спустя всего несколько дней после разговора между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным, в российском МИД объявили о высылке из страны 10 американских дипломатов. 

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей лавров, пишет РИА

"Россия предложит 10 дипломатам США в РФ покинуть страну", - говорится в сообщении. 

Также решение российского МИД коснулось и дипломатов из Польши. 

Как сообщалось ранее, Байден позвонил Путину 13 апреля. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также коснулись темы Украины. 

Помимо того, Байден предложил Путину личную встречу на нейтральной территории. 

Однако уже 15 апреля стало известно, что Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. В нем также шла речь о высылке 10 российских дипломатов из США. 

После этого в России заговорили о готовящемся "решительном отпоре". 

Союзники США по НАТО поддержали решение Байдена и выразили солидарность с действиями американского президента. 

А 16 апреля стало известно, что троих российских дипломатов высылает Польша

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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США, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Джо Байден.
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