Спустя два дня после разговора с Байденом Путин выгоняет из России 10 дипломатов США

Спустя всего несколько дней после разговора между президентами США и РФ Джо Байденом и Владимиром Путиным, в российском МИД объявили о высылке из страны 10 американских дипломатов.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей лавров, пишет РИА.

"Россия предложит 10 дипломатам США в РФ покинуть страну", - говорится в сообщении.

Также решение российского МИД коснулось и дипломатов из Польши.

МИД сообщил о высылке пяти польских дипломатов из России — РБК (@ru_rbc) April 16, 2021

Как сообщалось ранее, Байден позвонил Путину 13 апреля. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, а также коснулись темы Украины.

Помимо того, Байден предложил Путину личную встречу на нейтральной территории.

Однако уже 15 апреля стало известно, что Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против России. В нем также шла речь о высылке 10 российских дипломатов из США.

После этого в России заговорили о готовящемся "решительном отпоре".

Союзники США по НАТО поддержали решение Байдена и выразили солидарность с действиями американского президента.

А 16 апреля стало известно, что троих российских дипломатов высылает Польша.