Кусок фасада со здания упал прямо на голову малышу в коляске в Питере (видео)

В российском Санкт-Петербурге от одного из домов отвалился кусок лепнины и упал на двухлетнего ребенка.
Кадрами с места происшествия делится телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел на проспекте Московском напротив Парка Победы.
Камень длиной около 12 сантиметров отвалился от здания примерно на уровне шестого этажа и упал на проходящих мимо людей.
"Удар пришёлся в голову — очевидцы говорят, что было много крови. Мальчика отвезли в больницу, его состояние уточняется", - говорится в сообщении.
По данным телеграм-канала LifeShot, ребенок находится в реанимации.
Как сообщалось ранее, в российском Воронеже самоубийца выбросился из окна многоэтажки и упал на коляску с младенцем. Мужчина погиб на месте, ребенка пытались спасти врачи, но им это не удалось.