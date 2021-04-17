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Суббота, 17.04.2021
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Кусок фасада со здания упал прямо на голову малышу в коляске в Питере (видео)

Кусок фасада со здания упал прямо на голову малышу в коляске в Питере (видео)
Обновлено 19:59 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В российском Санкт-Петербурге от одного из домов отвалился кусок лепнины и упал на двухлетнего ребенка. 

Кадрами с места происшествия делится телеграм-канал Mash. 

Инцидент произошел на проспекте Московском напротив Парка Победы. 

Камень длиной около 12 сантиметров отвалился от здания примерно на уровне шестого этажа и упал на проходящих мимо людей. 

"Удар пришёлся в голову — очевидцы говорят, что было много крови. Мальчика отвезли в больницу, его состояние уточняется", - говорится в сообщении. 

По данным телеграм-канала LifeShot, ребенок находится в реанимации. 

Как сообщалось ранее, в российском Воронеже самоубийца выбросился из окна многоэтажки и упал на коляску с младенцем. Мужчина погиб на месте, ребенка пытались спасти врачи, но им это не удалось.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 287

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Россия, Санкт-Петербург.
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