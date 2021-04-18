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Забрали ключи и уехали пить пиво: вскрылись резонансные детали гибели подростков в Новочеркасске

Забрали ключи и уехали пить пиво: вскрылись резонансные детали гибели подростков в Новочеркасске
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф скриншот

Подросток, устроивший ДТП в Новочеркасске (Россия), в котором погибли пятеро детей и еще один сильно пострадал, без спросу взял ключи от автомобиля уже когда вернулся домой после квеста для того, чтобы с друзьями покататься на машине и выпить пива.

Об этом пишет в воскресенье Telegram-канал "LIFE SHOT" со ссылкой на источник.

"Родители 14-летнего подростка, который устроил смертельное ДТП в Новочеркасске, рассказали полицейским, что Илья взял ключи от Hyundai, когда уже вернулся домой после квеста… Они лежали на тумбочке. Вся семья на тот момент спала", - говорится в заметке

По словам отца погибшего Ильи, все друзья подростка изначально тоже вернулись домой, а потом снова договорились встретиться, чтобы покататься на машине.

После "квеста" выжил только один мальчик: появились фото разбившихся в Новочеркасске подростков

Также канал публикует видео, снятое одним из подростков во время ночных катаний, на котором видно, что несовершеннолетний нарушал правила дорожного движения и ехал на красный свет светофора.

Вместе с тем, по данным Telegram-канала, в настоящее время полиция города разыскивает человека, купившего несовершеннолетним 6 литров пива незадолго до смертельного ДТП.

"Также, по нашим данным, выживший в аварии Максим впал в кому. За жизнь подростка борются врачи", - говорится в заметке.

Как сообщалось, в Броварах пьяный подросток на автомобиле "Honda Accord" устроил смертельную аварию, столкнувшись  "Chevrolet Lacetti".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 388

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ДТП, Россия, Авария, Подростки, Новочеркасск.
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