Скачать
Вторник, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Не вижу предпосылок для оптимизма": Георгий Тука разъяснил последние события по Донбассу и назвал вероятные сценарии атаки РФ
"Не вижу предпосылок для оптимизма": Георгий Тука разъяснил последние события по Донбассу и назвал вероятные сценарии атаки РФ
Девелопер Марк Гинзбург рассказал, как стать миллиардером и объяснил, почему счастье не в деньгах
Девелопер Марк Гинзбург рассказал, как стать миллиардером и объяснил, почему счастье не в деньгах
"Вы себе повестки покупаете": ветерана АТО пытаются уволить из "Укрпочты" из-за призыва резервистов
"Вы себе повестки покупаете": ветерана АТО пытаются уволить из "Укрпочты" из-за призыва резервистов
Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США
Билет в одну сторону: новый посол Украины отправилась в США

В российской школе потолок обрушился прямо на учеников (фото)

В российской школе потолок обрушился прямо на учеников (фото)
12:53 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В Краснодарском крае России в одной из школ произошло ЧП: потолок обрушился прямо на школьников.

Об этом 20 апреля сообщили в Телеграм-канале Меш.

В местной прокуратуре сообщили, что в Армавирской школе номер 2 на парты учеников обвалилось 10 кв.м. потолка. В результате чего троих детей 9-ти лет увезли в больницу, одного из них уже выписали.

В Черкассах в тире школьника ранили в голову – тренер задержан 

По данному инциденту ведется проверка.

Фото с места событий:

В России 14-летний парень влетел на авто в дерево, пятеро погибли – кадры с места инцидента 

Напомним, что в Казахстане 18 апреля, отдыхающие стали свидетелями падения в бурные воды Ульгулинского водопада мужчины и маленькой девочки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 198

Все по теме:

Россия, Краснодарский край, Школа, Ученики, Потолки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин готовит вторжение в Украину с юга: раскрыт опасный сценарий
02 Пентагон сделал неутешительное заявление о путинских войсках на границе с Украиной
03 Ню-модель из Днепра засветилась на заседании с Зеленским, Разумковым и Ермаком (фото)
04 История повторяется: на росТВ открыто призывают вводить войска в Беларусь
05 Активы друзей Путина могут арестовать, а Россию – отключить от SWIFT: когда это произойдет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В российской школе потолок обрушился прямо на учеников (фото)
В российской школе потолок обрушился прямо на учеников (фото)
Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно
Facebook запускает клон Clubhouse: что об этом известно
В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье
В Украину вернется снег и похолодание: синоптик огласила прогноз погоды на Вербное воскресенье
Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 апреля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь