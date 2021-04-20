В российской школе потолок обрушился прямо на учеников (фото)

В Краснодарском крае России в одной из школ произошло ЧП: потолок обрушился прямо на школьников.

Об этом 20 апреля сообщили в Телеграм-канале Меш.

В местной прокуратуре сообщили, что в Армавирской школе номер 2 на парты учеников обвалилось 10 кв.м. потолка. В результате чего троих детей 9-ти лет увезли в больницу, одного из них уже выписали.

По данному инциденту ведется проверка.

Фото с места событий:

Напомним, что в Казахстане 18 апреля, отдыхающие стали свидетелями падения в бурные воды Ульгулинского водопада мужчины и маленькой девочки.