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В России вынесли приговор блогеру, который довел свою девушку до смерти во время стрима

В России вынесли приговор блогеру, который довел свою девушку до смерти во время стрима
18:50 Сегодня Телеграф

Сегодня, 27 апреля, Раменский суд Подмосковья вынес приговор российскому блогеру Стасу Решетняку, известному как Reeflay.

Парню, который во время стрима выгнал свою девушку на мороз, в результате чего она умерла, дали шесть лет колонии строгого режима. 

Как сообщает Телеграмм-канал Mash на Мойке, во время оглашения приговора блогер плакал, раскаивался и говорил, что умершая Валентина была его единственным другом. Причина смерти девушки - кровоизлияние в мозг, которое наступило в результате переохлаждения. 

Напомним, 2 декабря во время прямого эфира блогера Reeflay умерла его девушка. По данным следователей, блогер выгнал девушку из дома, "чтобы она не воняла".

Со слов мужчины, девушка страдала от кишечного заболевания, поэтому он решил наказать ее, отправив на улицу.

Валентина просила пустить ее обратно, говорила, что сильно замерзла, но парень дверь так и не открыл.

Когда он решил проверить ее спустя несколько часов, Валентина уже была без сознания. Вскоре она скончалась от сильного переохлаждения организма.

Уже в суде, отвечая на вопросы журналистов, Решетняк сказал, что произошел несчастный случай, однако признает свою вину за то, что оставил девушку на морозе и готов понести за это наказание.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Приговор, Блогер, Стас Решетняк.
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