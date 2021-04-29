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Четверг, 29.04.2021
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Молодой россиянин разбился насмерть, пытаясь снять эффектное видео для TikTok

Молодой россиянин разбился насмерть, пытаясь снять эффектное видео для TikTok
02:19 Сегодня Телеграф

В Казани 23-летний россиянин Степан Морков лишился жизни снимая видео для ТикТока.

Об этом 28 апреля сообщили в Телеграм-канале Меш.

По задумке блогеру нужно было забраться на 1,5 - метровую гору из туалетной бумаги, а тем временем его друг 24-летний Александр Иванов на его автомобиле ВАЗ-2114 должен был проехать сквозь эту гору, а Степан приземлиться на землю.

Но все пошло не так, Степан зацепился за крышу транспортного средства и несколько раз перекрутился в воздухе после чего ударился головой об асфальт. Из-за полученных травм парень скончался на месте.

12-летний мальчик записывал челлендж Блэкаут из TikTok и задохнулся

После проверки полицейскими друга погибшего задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде.

В TikTok у парня есть свой канал "Stepa_zidan" с 28,8 тысячами подписчиков и 229,5 тысячами лайков. Снимал он обычно разного рода развлекательные видео.

 тикток

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Напомним, что 25 апреля в подмосковье в городе Бронницы тело 14-летней россиянки было найденное привязанным к водосточной решетке.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 83

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Россия, Казань, TikTok.
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