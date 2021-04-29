Молодой россиянин разбился насмерть, пытаясь снять эффектное видео для TikTok

В Казани 23-летний россиянин Степан Морков лишился жизни снимая видео для ТикТока.

Об этом 28 апреля сообщили в Телеграм-канале Меш.

По задумке блогеру нужно было забраться на 1,5 - метровую гору из туалетной бумаги, а тем временем его друг 24-летний Александр Иванов на его автомобиле ВАЗ-2114 должен был проехать сквозь эту гору, а Степан приземлиться на землю.

Но все пошло не так, Степан зацепился за крышу транспортного средства и несколько раз перекрутился в воздухе после чего ударился головой об асфальт. Из-за полученных травм парень скончался на месте.

После проверки полицейскими друга погибшего задержали, но позже отпустили под подписку о невыезде.

В TikTok у парня есть свой канал "Stepa_zidan" с 28,8 тысячами подписчиков и 229,5 тысячами лайков. Снимал он обычно разного рода развлекательные видео.

Напомним, что 25 апреля в подмосковье в городе Бронницы тело 14-летней россиянки было найденное привязанным к водосточной решетке.