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Путин не отказался от идеи присоединить ОРДЛО к России: когда это произойдет

Путин не отказался от идеи присоединить ОРДЛО к России: когда это произойдет
06:49 Сегодня Телеграф

В России не забыли о так называемых республиках "ДНР" и "ЛНР". Кремль все еще рассматривает вариант присоединения ОРДЛО к Российской Федерации.

Об этом в интервью изданию "ФАКТЫ" заявил бывший советник Владимира Путина, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.

По словам эксперта, во время своего традиционного послания Федеральному собранию, хозяин Кремля не планировал поднимать вопрос о Донбассе, как части России. Однако, это не значит что он о них забыл.

"Их очередь может наступить через несколько месяцев, летом — осенью этого года", - добавил Илларионов.

Путин отложил "абхазский" сценарий для Донбасса, но Украине нельзя проявлять слабину

Не стоит забывать, что Россия, после вторжения в Грузию в 2008 году, официально признала независимость псевдореспублик "Южная Осетия" и "Абхазия", фактически оккупировав эти территории и окончательно подчинив местные элиты Москве. Не секрет, что власти ОРДЛО мечтают о таком же сценарии для оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров объяснил, почему Россия не признает "ДНР" и "ЛНР".

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 192

Все по теме:

Россия, Владимир Путин, Андрей Илларионов, ДНР, ЛНР, ОРДЛО.
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