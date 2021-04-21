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Заочный диалог с Зеленским или намеренный игнор? Как Путин обыграет тему Украины в сегодняшнем обращении

Заочный диалог с Зеленским или намеренный игнор? Как Путин обыграет тему Украины в сегодняшнем обращении
11:21 Сегодня Телеграф

Сегодня, 21 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин обратится к Федеральному собранию с ежегодным посланием, в котором поднимет важные для страны, по его мнению, темы. Эксперты рассказали "Телеграфу", какие могут быть сделаны важные заявления в ракурсе Украины – и не только.

"Думаю, будет традиционная российская пропаганда. В стиле "мы не бросим народ Донбасса", "мы миролюбивые, мы не хотим войны". Путину сейчас важно продавить завершение строительства Северного потока-2. Для него всё, что происходит вокруг Украины – торг с Западом и попытка расколоть Запад", – считает профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань.

При этом, отмечает он, угроза прямой агрессии против Украины тоже никуда не исчезла.

"Интересно, как Путин прореагирует на заявления президента Зеленского, сделанные во время вчерашнего видеообращения? По моему мнению, Зеленский попробовал сыграть на опережение. Теперь ход за Путиным", – подчеркивает Алексей Гарань.

Политолог Алексей Якубин также считает, что видео, которое вчера записал Зеленский – это попытка вступить с Путиным перед его обращением в заочный диалог.

"Кремль поддерживает связь с Украиной только через посредников – США, страны ЕС. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что глава МИД РФ Сергей Лавров не готов с ним вступать в контакт. С президентом – такая же история. Уровень между нашими странами огромный, – отмечает Алексей Якубин. – И поэтому, и не только, Украина будет упомянута во время выступления Путина разве что вскользь. К примеру – шпилька в сторону украинской власти по поводу внесудебных санкций, под которые попал, в том числе, кум Путина – Медведчук. Но основная часть выступления будет посвящена внутрироссийской повестке дня. Ковидная и постковидная ситуация, социальные моменты и так далее".

Но международные акценты тоже будут сделаны, уверен Алексей Якубин. В том числе взаимоотношения РФ с США, с Евросоюзом.

"Возможно, Путин упомянет нормандский формат. Но вряд ли подтвердятся слухи о том, что российское руководство признает самопровозглашённые "республики" Донбасса, – считает эксперт. – А вот какие-то моменты, связанные с эскалацией на востоке Украины, думаю, будут озвучены. В выгодном для Кремля ключе".

Не исключает политолог и того, что Путин озвучит какие-то темы, связанные с Союзным государством Беларуси и РФ.

Напомним, ранее эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич в комментарии "Телеграфу" отметил, что Зеленский своим обращением 20 апреля бросил в Путина перчатку.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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РФ, Владимир Путин.
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