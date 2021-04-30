Постоянно изменял и издевался: россиянка устроила расправу над семьей и упаковала тела в пакеты

Во Владивостоке россиянка убила своего мужа и двоих детей пяти лет, а затем обернула их тела пакетами.

Об этом 30 апреля сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

Инцидент произошел на улице Толстого. Правоохранителями были найдены тела 40-летнего Дениса, а также его 5-летней дочери Виктории и сына Димы с множеством колотых и резаных ран. Трупы были обернуты в черные полиэтиленовые пакеты и лежали на кухне в квартире, где и случилось происшествие. Третий сын Кирилл напротив, остался жив, все это время он находился в детсаду.

Виновницей произошедшего считают 37-летнюю Екатерину, вдову убитого. В письме, оставленном в квартире она описала как ее муж постоянно изменял ей и издевался над ней.

Согласно данным полиции убив мужа и детей женщина уехала на машине в кино, где ее и задержали и возбудили дело по статье "за убийство".

Напомним, что ранее рэпера из Москвы избили, обрили и бросили в костер. Но самое интересное – все эти манипуляции парень не заметил.