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В Армении не проголосовали за Пашиняна и открыли дело против Саркисяна

В Армении не проголосовали за Пашиняна и открыли дело против Саркисяна
Обновлено 15:35 Сегодня Телеграф РИА Новости

Парламент Армении на специальном заседании в понедельник, 3 мая, не избрал на пост премьер-министра республики единственного кандидата - и.о. премьера Никола Пашинян и вероятность роспуска парламента и внеочередных выборов все более реальна.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Правящая фракция "Мой шаг" воздержалась от голосования, оппозиционная фракция "Процветающая Армения" в заседании не участвовала, оппозиция фракция "Светлая Армения" проголосовала против.

Процесс голосования инициирован с целью роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов.

"В соответствии с Конституцией Армении, в случае отставки премьер-министра парламент в семидневный срок выдвигает кандидатов в премьеры, проводятся выборы. В случае не избрания премьер-министра через 7 дней проводятся новые выборы. Если премьер-министр вновь не избирается большинством голосов, то Национальное Собрание распускается в силу права", - говорится в заметке.

Второй этап голосования в парламенте Армении состоится 10 мая. После роспуска парламента президент Армении официально назначит дату голосования на внеочередных парламентских выборах.

"Предполагается, что выборы будут проведены 20 июня", - говорится в заметке.

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Кроме этого в Армении возбуждено уголовное дело в связи с утаиванием президентом страны Арменом Саркисяном наличия у себя двойного гражданства.

Об этом сообщает в понедельник Telegram-канал "Sputnik Армения".

"Глава Палаты адвокатов Ара Зограбян сообщил, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по признакам статьи 325.1 (подделка документов, их реализация или использование)", - говорится в сообщении.

Ранее 53 адвоката обратились с таким требованием в Специальную следственную службу. Ведомство отказало в возбуждении дела и это решение было обжаловано.

Как сообщалось, 25 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и обещал ранее, заявил о своем уходе в отставку.

Решение Пашиняна стало результатом переговоров с армянской оппозицией. Таким образом, в стране завершился политический кризис, начавшийся после победы Азербайджана в конфликте в Нагорном Карабахе.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Парламент, Армения, Президент, Уголовное дело, Двойное гражданство, Провал, Премьер, Никол Пашинян, Избрание, Армен Саркисян.
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