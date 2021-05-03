РосСМИ сняли сюжет о "антироссийской истерии" в Чехии: роль "обычного чеха" сыграл их пропагандист

На фоне выросшего напряжения в отношениях между Чехией и Россией, российские пропагандисты решили снять специальный сюжет в Праге о жизни "обычных чехов".

Соответствующий сюжет вышел на канале "Россия 24" 1 мая. Однако журналисты издания The Insider указали на одну небольшую деталь - одним из "обычных чехов" в сюжете выступил бывший корреспондент российского государственного информагентства МИА "Россия сегодня" ("Russia Today") Милош Флайшганс (которого в выпуске назвали Фрайгис).

В получасовом выпуске Флайшганс осудил сначала работу чешских СМИ.

"Никакой толковой информации через чешские СМИ, даже государственные, не доходит, идет одна истерика: "русские идут", "все плохо", "нам кирдык", - говорил он.

А затем и вовсе перешел на критику работы политиков.

"Мы России докажем что? Что у нас мозгов в голове нет? И как потом дружбу выстраивать?", - говорил он.

Как сообщалось ранее, в отношениях между Россией и Чехией произошел рост напряжение после того, как выяснилась причастность российских спецслужб ко взрывам в Врбетице в 2014 году.

После этого, Прага выслала из страны 18 российских дипломатов, в ответ Москва выслала 20 чешских.