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Новость дня: фото возбужденных тетеревов под Питером насмешили сеть

Новость дня: фото возбужденных тетеревов под Питером насмешили сеть
01:27 Сегодня Телеграф Фото: fontanka

Биолог Павел Глазков снял вблизи Петербурга возбужденных тетеревов во время брачного периода. Фото птиц с гигантскими бровями насмешило сеть.

Об этом 4 мая сообщила Фонтанка.ру.

По словам биолога, брачный период у пернатых начинается в марте. Самцы собираются на так называемых токовищах. Это обычно участок верхового болота либо окраина поля размером 100 на 100 метров.

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Он отмечает, во время сезона спаривания у брови самцов увеличиваются в размере в множество раз из-за приливающей в них крови, поэтому птица выглядит весьма эффектно. Вне брачного периода брови самцов достигают всего несколько миллиметров.

По его словам, основная задача тетеревов, это захват участков в середине тока размером до 2 метров. За эти участки происходят основные стычки, так как именно туда прилетает больше самок.

Снимки птиц:

тетеревы

птицы

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тетеревы брачный сезон

птицы брачный сезон

Фото: fontanka.ru

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В сети данные фото не остались без внимания.

"Новость дня", — прокомментировали новость в одном из Телеграм-каналов. 

Напомним, что 2 мая в австралийском городе Наура сотни попугаев-корелл устроили переполох, заполнив улицы.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Питер.
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