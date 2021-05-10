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Появились противоречивые данные о судьбе исчезнувшего врача Навального

Появились противоречивые данные о судьбе исчезнувшего врача Навального
12:40 Сегодня Телеграф Om1.ru

История с исчезновением главы омского Минздрава Александра Мураховского, который ранее был главным врачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального, предположительно, закончилась благополучно: его нашли, однако данные об этом поступают противоречивые.

Так, Telegram-канал "Mash Siberia" сообщает в понедельник, 10 мая, что Мураховского нашли живым спустя трое суток поисков и его везут в больницу.

"Министр вышел к людям сам — в районе села Баслы. Сейчас его везут в больницу в Большие Уки", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, Telegram-канал "Baza" сообщает, что Мураховский от госпитализации отказался и его везут на базу отдыха, с которой он выехал перед пропажей.

"Он вышел к людям у деревни Баслы. Мураховского обнаружили полицейские. Сообщается, что от медпомощи он отказался. Сейчас его везут на базу отдыха", - говорится в сообщении.

При этом Telegram-канал "360tv" сообщает со ссылкой на местные СМИ, что "Мураховского нашли в районе села Баслы и госпитализировали в больницу в Большие Уки".

Мураховский пропал 7 мая, уехав в лесной массив на квадроцикле с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района. Около суток знакомые пытались разыскать его самостоятельно, но 8 мая были вынуждены сообщить о происшедшем в полицию.

В воскресенье поисковики обнаружили в 6,5 км от охотничьей базы квадроцикл министра, однако самого его найти не удалось до сих пор.

Как сообщалось, Навальный был отравлен 20 августа 2020 года: Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, так что самолету пришлось экстренно садиться в Омске. Из аэропорта оппозиционера доставили в больницу БСМП-1, где в то время главврачом был Мураховский.

Как пишут СМИ, именно Мураховский заявлял на брифингах СМИ о нетранспортабельности Навального, которого все же впоследствии удалось вывезти на лечение в Германию. 

Региональный Минздрав Мураховский возглавил в начале ноября 2020 года.

В марте 2021 года стало известно, что двое врачей из этой больницы скончались из-за проблем с сердцем.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Врач, Омск, Министр, Александр Мураховский.
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