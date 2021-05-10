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Исчезнувший на несколько дней "врач Навального" рассказал, что с ним произошло: в это сложно поверить (видео)

Исчезнувший на несколько дней "врач Навального" рассказал, что с ним произошло: в это сложно поверить (видео)
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф

Исчезнувший глава омского Минздрава Александр Мураховский, который ранее был главным врачом омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1), в которой лечили оппозиционера Алексея Навального, заявил, что заблудился в лесу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Daily Storm".

"Самочувствие хорошее, завтра готов приступить к работе. Произошел несчастный случай, я не смог найти выход из леса", - сказал он.

По его словам, дорогу из лесу он искал почти трое суток. Об этом Мураховский рассказал, стоя  в районе села Баслы (российская Сибирь).

Появились противоречивые данные о судьбе исчезнувшего врача Навального

Он также поблагодарил тех, кто участвовал в поисковой операции и извинился, что "не дал отметить праздник 9 мая".

Как сообщал "Телеграф", в марте 2021 года стало известно, что двое врачей из этой больницы скончались из-за проблем с сердцем.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Врачи, Алексей Навальный, Александр Мураховский, врач Навального.
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