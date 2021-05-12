Новые детали стрельбы в казанской школе: число жертв может вырасти, а стрелок пытался сжечь улики

Устроивший 11 мая в российской Казани массовое убийство в гимназии Ильназ Галявиев перед совершением преступления пытался сжечь свою квартиру, в которой в последствии следователи обнаружили оружие, боеприпасы, а также вещества, которые можно использовать для изготовления взрывчатки.

О попытке поджога своего жилья Галявиевым пишет в среду, 12 мая, Telegram-канал "Baza"

"Около 9 утра он облил одну из дверей в доме селитрой, поджёг её и вышел. Огонь не разгорелся, поэтому уже после расстрела в гимназии следователи смогли провести у него обыск", - говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал "LIFE SHOT", в квартире следователи обнаружили:

— пять упаковок селитры;

— бутылка с настойкой лекарства "Мухомор";

— одна упаковка силикагеля;

— алюминиевая пудра;

— весы;

— часовой механизм;

— гвозди;

— Коран;

— некие видеозаписи.

С собой же у Галявиева при обыске в школе кроме полуавтоматического ружья "Хатсан Эскорт" нашли 445 патронов 12 калибра, 29 гильз, нож и несколько десятков гаек.

"LIFE SHOT" сообщает, что в реанимации в тяжелом состоянии по состоянию на утро среды находятся шестеро учеников, пострадавших при стрельбе в казанской школе. В частности, в реанимации находятся трое 14-летних подростков, девочки 13 и 15 лет, а также мальчик 9 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии.

"Всего в больницах сейчас находится 21 человек", - резюмирует канал.

Как сообщалось, 11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175. Он убил 10 человек и ранил более двух десятков. После массового убийства он сдался полиции.

Галявиев после задержания заявил, что "в нем начал просыпаться монстр" и что он "всех ненавидит".