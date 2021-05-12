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"Мы наблюдаем": у Путина впервые прокомментировали дело против Медведчука

"Мы наблюдаем": у Путина впервые прокомментировали дело против Медведчука
Обновлено 15:25 Сегодня Телеграф РИА Новости

Ситуация с подозрением народного депутата Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука в государственной измене является внутренним делом этой страны, важно, чтобы она не стала частью кампании, направленной на устранение конкурента.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 12 мая, передает "Интерфакс".

"Насколько мы знаем из сообщений СМИ, Медведчук находится на (в - ред.) Украине и ни за каким политическим убежищем ни к кому не обращался", - сказал Песков.

Он заверил, что Москва не собирается вмешиваться в это дело, добавив при этом: "Но мы наблюдаем за этим самым тщательным образом и хотели бы убедиться, что за этим не стоит преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина с целью избавиться от политического конкурента".

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Песков сказал, что это "было бы недопустимо с точки зрения современного государства, с точки зрения духа и буквы демократии".

При этом пресс-секретарь Путина назвал ситуацию с Медведчуком "преследованием". Так, на вопрос о возможной помощи со стороны России, Песков сказал: "Он не обращался, насколько я знаю, за помощью, и вряд ли мы можем оказать ему какую-то помощь на фоне преследования, которое сейчас имеет место".

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При этом он назвал Медведчука "проукраинским" политиком, который "придерживается политики нормализации и поддержания на должном уровне отношений с РФ".

Как сообщалось, 11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку и его "правой руке" Тарасу Козаку подписали подозрение в государственной измене и покушении на разграбление украинского имущества на территории оккупированного Крыма. 

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Реакция, Дмитрий Песков, Подозрение, Госизмена, Виктор Медведчук.
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