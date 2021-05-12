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Появилось первое видео с казанским стрелком в суде

Появилось первое видео с казанским стрелком в суде
18:03 Сегодня Телеграф

В Казани сегодня, 12 мая, начался суд по избранию меры пресечения для 19-летнего Ильназа Галявиева, который вчера застрелил 10 человек в своей родной школе. 

Перед началом суда журналисты буквально засыпали подозреваемого вопросами: почему Галявиев стрелял в детей и хочет ли он что-то сказать близким погибших? Однако парень не обронил ни слова. Он не отводит глаз и рассматривает всех, кто собрался в зале. Через маску видно, что парень улыбается.

Отметим, что до заседания адвокат казанского стрелка Александр Гиляжев не общался со своим подзащитным, однако заявил журналистам, что хоть и согласен с арестом, но поддержит позицию Галявиева.

Напомним, что парень объявил себя "богом" и решил "истребить биомассу". 11 мая он зашел в 175-ю школу и устроил там стрельбу. 10 человек - два учителя и школьники 14-15 лет - погибли на месте. За жизнь еще 16 человек борются московские врачи.

Сам Ильназ думает, что убил около семи человек. Утром он объявил голодовку и не общается со следователями, так как находится в неадекватном состоянии.

Отметим, что в прошлом году у подозреваемого обнаружили опухоль мозга, после чего парень стал проявлять агрессию. Однако связана ли болезнь с его жестоким поступком, пока неизвестно.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Россия, Суд, Казань, Казанский стрелок.
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