Появилось первое видео с казанским стрелком в суде

В Казани сегодня, 12 мая, начался суд по избранию меры пресечения для 19-летнего Ильназа Галявиева, который вчера застрелил 10 человек в своей родной школе.

Перед началом суда журналисты буквально засыпали подозреваемого вопросами: почему Галявиев стрелял в детей и хочет ли он что-то сказать близким погибших? Однако парень не обронил ни слова. Он не отводит глаз и рассматривает всех, кто собрался в зале. Через маску видно, что парень улыбается.

Отметим, что до заседания адвокат казанского стрелка Александр Гиляжев не общался со своим подзащитным, однако заявил журналистам, что хоть и согласен с арестом, но поддержит позицию Галявиева.

Напомним, что парень объявил себя "богом" и решил "истребить биомассу". 11 мая он зашел в 175-ю школу и устроил там стрельбу. 10 человек - два учителя и школьники 14-15 лет - погибли на месте. За жизнь еще 16 человек борются московские врачи.

Сам Ильназ думает, что убил около семи человек. Утром он объявил голодовку и не общается со следователями, так как находится в неадекватном состоянии.

Отметим, что в прошлом году у подозреваемого обнаружили опухоль мозга, после чего парень стал проявлять агрессию. Однако связана ли болезнь с его жестоким поступком, пока неизвестно.