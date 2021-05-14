Пашинян снова обратился к Путину на фоне нового обострения в Карабахе

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой об оказании помощи, включая военную на фоне нарастающего напряжения в Карабахе.

Об этом сообщил депутат правящей партии "Мой шаг" Ален Симонян, передает Радио Азатутюн.

Обращение Пашиняна прозвучало на фоне информации о том, что азербайджанские войска продвинулись на 2 километра вглубь территории Армении.

По словам Симоняна, накануне в прессе распространилось сообщение о том, что обсуждений по этому вопросу не было, но было обсуждение того, что войска Азербайджана отойдут назад в течение ночи.

"Поскольку этого не произошло, сегодня утром уже официально обратились к Российской Федерации", - сказал он.

Помимо того, Армения обратилась за соответствующей помощью к странам ОДКБ.

"На данном этапе задействованы все рычаги и дипломатические каналы для скорейшего решения вопроса", - сказал Симонян.

Официального сообщения от правительства Армении пока не было.

Как сообщалось ранее, Пашинян уже обращался к Путину за помощью во время активной фазы боев за Карабах.