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Пашинян снова обратился к Путину на фоне нового обострения в Карабахе

Пашинян снова обратился к Путину на фоне нового обострения в Карабахе
Обновлено 19:53 Сегодня Телеграф

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой об оказании помощи, включая военную на фоне нарастающего напряжения в Карабахе

Об этом сообщил депутат правящей партии "Мой шаг" Ален Симонян, передает Радио Азатутюн

Обращение Пашиняна прозвучало на фоне информации о том, что азербайджанские войска продвинулись на 2 километра вглубь территории Армении. 

По словам Симоняна, накануне в прессе распространилось сообщение о том, что обсуждений по этому вопросу не было, но было обсуждение того, что войска Азербайджана отойдут назад в течение ночи. 

"Поскольку этого не произошло, сегодня утром уже официально обратились к Российской Федерации", - сказал он. 

Помимо того, Армения обратилась за соответствующей помощью к странам ОДКБ. 

 "На данном этапе задействованы все рычаги и дипломатические каналы для скорейшего решения вопроса", - сказал Симонян. 

Официального сообщения от правительства Армении пока не было. 

Как сообщалось ранее, Пашинян уже обращался к Путину за помощью во время активной фазы боев за Карабах.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Азербайджан, ОДКБ, Армения, Карабах.
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