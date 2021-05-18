В России тренер океанариума, избивающий белух, попал на видео: подробности скандала

В Приморском океанариуме тренер избивает белух.

Соответствующее видео опубликовано в "PrimaMedia.Приморье" в понедельник, 17 мая.

На видео некто, похожий на тренера Приморского океанариума Дмитрия Б., избивает двух белух. В Telegram-канале отмечают, то несмотря на то, что видео датируется 5 мая, в сеть ролик попал только сейчас.

В ситуацию уже вмешались зоозащитники из Free Russian Whales. На опубликованных кадрах видно, то мужчина бьет белух ногами. Жестокость, с которой он это делает, не скрывает даже не очень хорошее качество кадров.

Как сообщал "Телеграф", в России в Приморском крае камеры наблюдения засняли, как тигр реагирует на оленя. На кадрах видно, что хищник трижды огласил округу своим ревом, после чего отправился к фотоловушке, чтобы "проинспектировать" незнакомый предмет.

Также в британском графстве Кент вооруженные полицейские и вертолет ловили тигра, который оказался статуей.