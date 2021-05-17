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"А пока - до встречи...": в России закрылось последнее консульство США - оно работало непрерывно с 1994 года

"А пока - до встречи...": в России закрылось последнее консульство США - оно работало непрерывно с 1994 года
15:21 Сегодня Телеграф

В Екатеринбурге США закрыли свое последнее консульство и теперь в РФ будет работать только посольство в Москве.

Об этом 17 мая сообщили в Фейсбуке Генконсульства США в Екатеринбурге.

Отметим, что консульство в Екатеринбурге работало с 1994 года и по словам Сторроу, объединяло США с Западной Сибирью и Уралом.

В свою очередь, после закрытия диппредставительства единственное американское консульство будет только в Москве. При этом консул выразила надежды, что вскоре работа возобновится.

"Я надеюсь, что вскоре мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и снова будем работать над укреплением связей между нашими великими странами. А пока - до встречи", — написала она.

Напомним, что 14 мая в России составили список недружественных стран, в который вошли США и Чехия.

Примечательно, что после прихода к власти в США Джо Байдена, в отношениях с РФ наблюдается рост напряжения.  

В то же время отношения между РФ и Чехией ухудшились после разгоревшегося шпионского скандала и высылки российских дипломатов из Праги.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Россия, Екатеринбург.
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