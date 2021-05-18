"Дэдпул" и Навальный: в партии Путина "нашли виновников" стрельбы в Казани

11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил бойню в школе №175, где убил десять человек. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, а в Госдуме РФ даже прозвучали призывы запретить анонимность в интернете.

А тем временем в Свердловской области нашли "ответственных" за то роковое событие.

Как сообщает URA.ru, во время своего выступления, депутат свердловского Заксобрания от "Единой России" Андрей Гориславцев заявил, что виноваты компьютерные игры и кинематограф.

"Что мы хотим получить от детей, которые воспитываются компьютерными стрелялками, фильмами типа "Дэдпул", "Монстры" и "Трансформеры", - сказал он.

Гориславцев предложил депутатам признать неудовлетворительной работу местного Министерства образования и потребовать "исправить недостатки" в работе с молодежью.

Накануне вице-губернатор Свердловской области Павел Креков тоже отметился подобным заявлением, но тогда он указал на то, что Галявиев является сторонником оппозиционера Алексея Навального и даже был волонтером в местном штабе.

Впрочем, как пишет "Новая газета", в самом штабе Навального такое заявление восприняли с удивлением.

"Такого волонтера не знаю и не помню. Первый раз это имя услышал из новостей, собственно", - рассказал один из бывших сотрудников штаба.

Как сообщалось ранее, у Галявиева в соцсетях нашлись "сторонники".