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"Дэдпул" и Навальный: в партии Путина "нашли виновников" стрельбы в Казани

"Дэдпул" и Навальный: в партии Путина "нашли виновников" стрельбы в Казани
Обновлено 19:30 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

11 мая в российской Казани 19-летний Ильназ Галявиев устроил бойню в школе №175, где убил десять человек. Трагедия вызвала широкий общественный резонанс, а в Госдуме РФ даже прозвучали призывы запретить анонимность в интернете

А тем временем в Свердловской области нашли "ответственных" за то роковое событие. 

Как сообщает URA.ru, во время своего выступления, депутат свердловского Заксобрания от "Единой России" Андрей Гориславцев заявил, что виноваты компьютерные игры и кинематограф.

"Что мы хотим получить от детей, которые воспитываются компьютерными стрелялками, фильмами типа "Дэдпул", "Монстры" и "Трансформеры", - сказал он. 

Гориславцев предложил депутатам признать неудовлетворительной работу местного Министерства образования и потребовать "исправить недостатки" в работе с молодежью. 

Накануне вице-губернатор Свердловской области Павел Креков тоже отметился подобным заявлением, но тогда он указал на то, что Галявиев является сторонником оппозиционера Алексея Навального и даже был волонтером в местном штабе.

Впрочем, как пишет "Новая газета", в самом штабе Навального такое заявление восприняли с удивлением. 

"Такого волонтера не знаю и не помню. Первый раз это имя услышал из новостей, собственно", - рассказал один из бывших сотрудников штаба. 

Как сообщалось ранее, у Галявиева в соцсетях нашлись "сторонники". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Единая Россия, Казань, Ильназ Галявиев.
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