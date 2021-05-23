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Лукашенко вообще страх потерял: как в Украине отреагировали на посадку самолёта Ryanair в Минске и задержание экс-главреда NEXTA

Лукашенко вообще страх потерял: как в Украине отреагировали на посадку самолёта Ryanair в Минске и задержание экс-главреда NEXTA
Обновлено 17:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

23 мая в Беларуси истребитель ВВС страны был поднят в воздух для принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс. 

Как оказалось, на борту находился создатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого непризнанные мировым сообществом власти Беларуси объявили террористом. Также стало известно, что приказ посадить лайнер отдал лично Александр Лукашенко

Самому Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь. 

Естественно новости о событии не обошли стороной украинскую общественность. 

"Интересно, какой будет мировая реакция на то, что сотворил Лукашенко сегодня? Глубокая обеспокоенность? Похоже, он совсем уже сошел с ума и не остановится ни перед чем", - написала журналист НВ Кристина Бердинских. 

"Лука борзеет", - написал журналист Леонид Швец. 

"Лукашенко уже совсем страх потерял. Придумали сигнал о минировании, и почти уже на границе завернули в Минск самолет, летевший из Афин в Вильнюс", - отметил блогер Антон Ходза. 

"Истребитель (!!!) подняли в небо, чтоб посадить иностранный самолёт, на борту которого оппозиционный журналист и бывший главред оппозиционного ТГ-канала. Мне очень интересно, как ответит Европа", - написала журналистка Ирина Ромалийская. 

"Ход королевы", - прокомментировал новость журналист Макс Назаров.

"Помешанный диктатор Лукашенко благодарен нашей власти за срыв операции по вагнеровцам, и особенно - за ценный опыт", - отметил активист Сергей Стерненко.

Тем временем журналист Игорь Соловей предположил, что лучшими ответными шагами будет признание режима Лукашенко террористическим и запрет на полеты белорусских авиакомпаний над территорией ЕС и других стран. 

Тем временем, на ситуацию отреагировали и в пресс-службе поисковика авиабилетов Aviasales.

Пользователи сети же описали ситуацию метким мемом. 

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такой Роман Протасевич и почему его преследуют в Беларуси. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Беларусь, Александр Лукашенко, Роман Протасевич.
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