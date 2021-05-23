Лукашенко вообще страх потерял: как в Украине отреагировали на посадку самолёта Ryanair в Минске и задержание экс-главреда NEXTA

23 мая в Беларуси истребитель ВВС страны был поднят в воздух для принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины-Вильнюс.

Как оказалось, на борту находился создатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого непризнанные мировым сообществом власти Беларуси объявили террористом. Также стало известно, что приказ посадить лайнер отдал лично Александр Лукашенко.

Самому Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь.

Естественно новости о событии не обошли стороной украинскую общественность.

"Интересно, какой будет мировая реакция на то, что сотворил Лукашенко сегодня? Глубокая обеспокоенность? Похоже, он совсем уже сошел с ума и не остановится ни перед чем", - написала журналист НВ Кристина Бердинских.

"Лука борзеет", - написал журналист Леонид Швец.

"Лукашенко уже совсем страх потерял. Придумали сигнал о минировании, и почти уже на границе завернули в Минск самолет, летевший из Афин в Вильнюс", - отметил блогер Антон Ходза.

"Истребитель (!!!) подняли в небо, чтоб посадить иностранный самолёт, на борту которого оппозиционный журналист и бывший главред оппозиционного ТГ-канала. Мне очень интересно, как ответит Европа", - написала журналистка Ирина Ромалийская.

"Ход королевы", - прокомментировал новость журналист Макс Назаров.

"Помешанный диктатор Лукашенко благодарен нашей власти за срыв операции по вагнеровцам, и особенно - за ценный опыт", - отметил активист Сергей Стерненко.

Тем временем журналист Игорь Соловей предположил, что лучшими ответными шагами будет признание режима Лукашенко террористическим и запрет на полеты белорусских авиакомпаний над территорией ЕС и других стран.

Тем временем, на ситуацию отреагировали и в пресс-службе поисковика авиабилетов Aviasales.

Честно говоря не знаем что сказать — aviasales (@aviasales) May 23, 2021

Пользователи сети же описали ситуацию метким мемом.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто такой Роман Протасевич и почему его преследуют в Беларуси.